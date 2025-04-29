Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту

«В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива. Фальшивомонетчикам сложнее использовать такую технологию. Там просто конкретный тон, который не может так переливаться», — рассказал Бархота агентству «Прайм».