Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту

Распознать поддельную долларовую банкноту можно по нескольким признакам: отсутствию характерного хруста при сгибании, несоответствию портрета государственного деятеля номиналу купюры, а также по краске, не изменяющей цвет. Об этом сообщил эксперт банковского сектора Андрей Бархота.

У поддельных долларов есть несколько отличительных черт.

Распознать поддельную долларовую банкноту можно по нескольким признакам: отсутствию характерного хруста при сгибании, несоответствию портрета государственного деятеля номиналу купюры, а также по краске, не изменяющей цвет. Об этом сообщил эксперт банковского сектора Андрей Бархота.

«В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива. Фальшивомонетчикам сложнее использовать такую технологию. Там просто конкретный тон, который не может так переливаться», — рассказал Бархота агентству «Прайм».

Несовпадение изображения президента или иного государственного деятеля США с номиналом банкноты также свидетельствует о ее подделке. В связи с этим рекомендуется ознакомиться с тем, кто изображен на различных денежных купюрах.

Однако следует учитывать, что некоторые подделки изготавливаются настолько тщательно, что отличить их от подлинных банкнот без специального оборудования бывает крайне сложно. В подобных случаях для проверки подлинности денежных знаков применяются специальные устройства — инфракрасные детекторы.

Согласно отчету Банка России, в первом квартале 2025 года количество обнаруженных фальшивых долларов США в стране увеличилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новые купюры имеют большую степень защиты, поэтому старые советуют менять, пишет «Царьград».