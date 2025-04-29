Самолет МС-21, который должен заменить Boeing и Airbus, впервые поднялся в небо. Фото, видео

Среднемагистральный самолет МС-21, оснащенный новейшими российскими системами и компонентами, впервые поднялся в воздух. Воздушное судно предназначено для замещения зарубежных самолетов типа Boeing и Airbus на территории России. Об этом сообщили в Госкорпорации «Ростех».
«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо. Этот полет дал старт заводским доводочным испытаниям», — говорится в telegram-канале «Ростеха».
МС-21 разрабатывается с 2007 года, первый полет состоялся 28 мая 2017 года. Испытательный полет новой модели лайнера был выполнен с аэродрома Иркутского авиационного завода, принадлежащего компании «Яковлев», входящей в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. Именно там и производится новый МС-21. В ходе полета на борту воздушного судна проводились проверки работы авионики, электрооборудования, системы кондиционирования и ряда других отечественных агрегатов. Самолет находился в воздухе один час и 15 минут, развив максимальную скорость до 580 километров в час и поднявшись на высоту до 3 000 метров. Все пункты летного задания были выполнены в полном объеме, а функционирование новых систем прошло без замечаний.
Как отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, МС-21 предназначен для замещения зарубежных самолетов типа Boeing и Airbus в российском воздушном пространстве. Он подчеркнул, что данная модель отличается современными характеристиками, высоким уровнем комфорта, передовой аэродинамикой и системами нового поколения. В сочетании с отечественными двигателями ПД-14 это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и повышенную экономическую эффективность для авиаперевозчиков. Кроме того, авиастроители в РФ проделали масштабную работу по замене порядка 80 иностранных систем и агрегатов, что позволило снизить зависимость от санкционных ограничений и зарубежных поставщиков.
Новый МС-21 совершил первый полет, дав старт серийному производству Фото: telegram-канал «Ростех» t.me/rostecru/9205