Самолет МС-21, который должен заменить Boeing и Airbus, впервые поднялся в небо. Фото, видео

МС-21 разрабатывается с 2007 года, первый полет состоялся 28 мая 2017 года. Испытательный полет новой модели лайнера был выполнен с аэродрома Иркутского авиационного завода, принадлежащего компании «Яковлев», входящей в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. Именно там и производится новый МС-21. В ходе полета на борту воздушного судна проводились проверки работы авионики, электрооборудования, системы кондиционирования и ряда других отечественных агрегатов. Самолет находился в воздухе один час и 15 минут, развив максимальную скорость до 580 километров в час и поднявшись на высоту до 3 000 метров. Все пункты летного задания были выполнены в полном объеме, а функционирование новых систем прошло без замечаний.