Полет самолета МС-21 с новыми российскими системами попал на видео

МС-21 разрабатывается с 2007 года и предназначен для замещения на российском рынке зарубежных лайнеров Boeing и Airbus. По словам представителей «Ростеха», в новой версии заменено около 80 иностранных систем и агрегатов, что позволяет снизить зависимость от санкций и зарубежных поставщиков. В испытаниях участвуют два доработанных опытных самолета, ранее проходивших сертификационные полеты с зарубежными комплектующими.