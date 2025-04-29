Полет самолета МС-21 с новыми российскими системами попал на видео

В ходе испытаний, которые длились 1 час 15 минут, были протестированы отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие ключевые компоненты. Самолет достиг высоты 3 тыс. метров и скорости 580 км/ч, все системы отработали без замечаний.
МС-21 разрабатывается с 2007 года и предназначен для замещения на российском рынке зарубежных лайнеров Boeing и Airbus. По словам представителей «Ростеха», в новой версии заменено около 80 иностранных систем и агрегатов, что позволяет снизить зависимость от санкций и зарубежных поставщиков. В испытаниях участвуют два доработанных опытных самолета, ранее проходивших сертификационные полеты с зарубежными комплектующими.
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что МС-21 отличается современными характеристиками, высокой экономичностью и комфортабельностью, а использование российских двигателей ПД-14 обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Полет стал стартом заводских доводочных испытаний, после чего самолет отправится на сертификационные испытания в Жуковский.
Ранее, 23 апреля, «Ростех» сообщил о первом полете полностью импортозамещенного SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8.