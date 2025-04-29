В Москве перекроют движение из-за репетиции парада 9 мая

Ночью 7 мая с 05:00 до 08:00 колонны военной техники пойдут тем же маршрутом, что и 3 мая. В связи с этим будут перекрыты те же участки Садового кольца и Волгоградского проспекта. С 05:00 до 13:00 двустороннее движение для автотранспорта будет организовано на улицах Таганская, Марксистский переулок, Александра Солженицына и в переулке Маяковского.