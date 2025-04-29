Камера записала момент ДТП с автобусом в Турции, в котором пострадали 18 россиян

В Турции водитель не справился с управлением во время трансфера 25 российских туристов от аэропорта до отеля — автобус улетел в кювет и врезался в теплицу. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Они находятся в больницах, кого-то уже отпустили в отель. По данным АТОР, некоторым пострадавшим понадобилась помощь врачей. Двоим может потребоваться операция.