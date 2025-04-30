В Татарстане могут построить новые платные дороги в обход населенных пунктов

«Прикидки ведем по обходам населенных пунктов на региональных дорогах. Это, конечно, пока планы на многие годы вперед, мы просчитываем. Но много населенных пунктов, где региональные дороги имеют большую интенсивность движения. Населенные пункты нужно обходить. Будем делать расчеты», — сказал глава Миндортранса.
Ханифов подчеркнул, что введенные в прошлом году платные дороги в Татарстане показали востребованность у населения.
«К счастью, наши расчеты оправдываются, как по Вознесенскому тракту, так и по дороге Алексеевское — Альметьевск», — отметил он.
Финансовая модель платного участка Вознесенского тракта в Казани была рассчитана на проезд в среднем 13 тыс. автомобилей в сутки, автодороги Алексеевское — Альметьевск — 3,4 тыс. машин в сутки.
«Динамика очень хорошая. Сегодня в среднем в сутки по Вознесенскому тракту проезжает 12,2 тыс. машин, а по пятницам — более 16,5 тыс. Мамадышский тракт значительно освободился после того, как заработал Вознесенский тракт. По дороге Алексеевское — Альметьевск в среднем проезжает более 4,2 тыс. машин в сутки, что также показывает востребованность этой трассы», — констатировал министр.
Он добавил, что схема строительства платных дорог-дублеров там, где это необходимо, показала свою эффективность.
«Если бы финансовая модель расходилась с фактом в худшую сторону, то мы бы задумались, правильно ли поступаем, когда строим платный дублер. Пока наши расчеты оправдываются. Поэтому, учитывая развитие генплана Казанской агломерации, будем рассчитывать эти модели в дальнейшем. Место и участки будем выбирать совместно с городом и районами», — заключил Ханифов.
Строительство дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».