В Татарстане могут построить новые платные дороги в обход населенных пунктов

«Динамика очень хорошая. Сегодня в среднем в сутки по Вознесенскому тракту проезжает 12,2 тыс. машин, а по пятницам — более 16,5 тыс. Мамадышский тракт значительно освободился после того, как заработал Вознесенский тракт. По дороге Алексеевское — Альметьевск в среднем проезжает более 4,2 тыс. машин в сутки, что также показывает востребованность этой трассы», — констатировал министр.