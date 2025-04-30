Медианная зарплата волгоградских медиков составила 51,4 тысячи рублей

Между тем, несмотря на высокую востребованность у работодателей, число желающих работать в медицине не высоко. Так, в среднем на одну медицинскую вакансию приходится 1−2 кандидата, что говорит о продолжающемся дефиците кадров. В Волгоградской области средний hh индекс за 2024 год составил 2,3 человека на вакансию, а с начала этого года — 2,7 при норме от 4 до 8.