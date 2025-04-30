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От Ростова до Новороссийска запустили брендированную «Ласточку»

Между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начала курсировать брендированный к 80-летию Победы поезд «Малая Земля», сообщает пресс-служба РЖД.

Источник: пресс-служба РЖД

В составе «Ласточки» пять тематически оформленных вагонов. Экспозиция включает архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о важных этапах обороны Новороссийска и освободителях города.

Особое внимание уделено подвигу железнодорожников. Здесь можно узнать о партизанском отряде «Гроза», который не только боролся за освобождение Новороссийска, но и участвовал в десантной операции.

Электропоезд будет курсировать весь год. Ознакомиться с историческими материалами также можно онлайн.

Малая земля — это плацдарм на косе в районе Станички в Новороссийске, сформированный 4 февраля 1943 года во время освобождения Новороссийска и Таманского полуострова.