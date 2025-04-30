От Ростова до Новороссийска запустили брендированную «Ласточку»

В составе «Ласточки» пять тематически оформленных вагонов. Экспозиция включает архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о важных этапах обороны Новороссийска и освободителях города.
Особое внимание уделено подвигу железнодорожников. Здесь можно узнать о партизанском отряде «Гроза», который не только боролся за освобождение Новороссийска, но и участвовал в десантной операции.
Электропоезд будет курсировать весь год. Ознакомиться с историческими материалами также можно онлайн.
Малая земля — это плацдарм на косе в районе Станички в Новороссийске, сформированный 4 февраля 1943 года во время освобождения Новороссийска и Таманского полуострова.