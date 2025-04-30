РБК: «Магнит» покупает «Азбуку вкуса» в Москве и Петербурге

Стоимость сделки составляет около 30−35 миллиардов.
Сеть розничных магазинов «Магнит» покупает сеть «Азбуку вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге. Сумма сделки составляет около 30−35 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.
«“Магнит” договорился о приобретении “контрольного пакета” в бизнесе “Азбуки вкуса”. В сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра», — пишет РБК со ссылкой на три источника, которым знакомы итоги переговоров. В «Магните» и «Азбуке вкуса» давать какие-либо комментарии о сделке отказались.
В России наблюдается тенденция к продаже и перепрофилированию торговых точек и заведений общественного питания. Это связано как с изменениями на рынке, так и с ростом цен на продукты. Предприниматели объясняют это в основном коммерческими причинами.