РБК: «Магнит» покупает «Азбуку вкуса» в Москве и Петербурге

«“Магнит” договорился о приобретении “контрольного пакета” в бизнесе “Азбуки вкуса”. В сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра», — пишет РБК со ссылкой на три источника, которым знакомы итоги переговоров. В «Магните» и «Азбуке вкуса» давать какие-либо комментарии о сделке отказались.