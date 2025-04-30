Сразу две известнейшие мегакорпорации из США зарегистрировали торговые знаки в РФ

«Крупнейшие американские разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в РФ. Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает регистрацию брендов американскими компаниями хорошим знаком. По его словам, это говорит о том, что они не оставляют надежду, чтобы вернуться на российский рынок», — пишут «Известия».