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Неутешительную статистику по поддельной незамерзайке обнародовали в сети

В РФ доля фальсификата омывающих и охлаждающих жидкостей для авто в рознице близка к 40%. Об этом сообщили участники рынка.

В РФ собираются бороться с контрафактом.

В РФ доля фальсификата омывающих и охлаждающих жидкостей для авто в рознице близка к 40%. Об этом сообщили участники рынка.

«Контрфактные стеклоомывающие жидкости с метанолом широко распространены на отечественном рынке, особенно в низком ценовом сегменте. До 30−40% может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава», — уточнила директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко в беседе с «Известями».

По данным СМИ, Минопромторг планирует бороться с поддельной продукцией путем введения маркировки. В РФ запрет на использование метанола в незамерзайках действует с 2027 года.

Ранее URA.RU писало, что комплексная цена стандартного набора услуг и товаров для подготовки машин к весне значительно выросла в этом году. По сравнению с 2024-ым — затраты увеличились на 14−16%.