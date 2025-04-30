Неутешительную статистику по поддельной незамерзайке обнародовали в сети

В РФ собираются бороться с контрафактом.
В РФ доля фальсификата омывающих и охлаждающих жидкостей для авто в рознице близка к 40%. Об этом сообщили участники рынка.
«Контрфактные стеклоомывающие жидкости с метанолом широко распространены на отечественном рынке, особенно в низком ценовом сегменте. До 30−40% может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава», — уточнила директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко в беседе с «Известями».
По данным СМИ, Минопромторг планирует бороться с поддельной продукцией путем введения маркировки. В РФ запрет на использование метанола в незамерзайках действует с 2027 года.
Ранее URA.RU писало, что комплексная цена стандартного набора услуг и товаров для подготовки машин к весне значительно выросла в этом году. По сравнению с 2024-ым — затраты увеличились на 14−16%.