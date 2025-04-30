Неутешительную статистику по поддельной незамерзайке обнародовали в сети

«Контрфактные стеклоомывающие жидкости с метанолом широко распространены на отечественном рынке, особенно в низком ценовом сегменте. До 30−40% может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава», — уточнила директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко в беседе с «Известями».