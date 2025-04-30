Назван покупатель российской сети гипермаркетов OBI

OBI обретет новых владельцев.
Долю в сети строительных гипермаркетов OBI приобрели структуры, связанные с компанией «Севергрупп» российского предпринимателя Алексея Мордашова. Эту информацию подтвердили несколько консультантов, знакомых с деталями сделки от топ-менеджеров сети магазинов и арендодателей.
«Сделка по приобретению будет многоэтапной. Двое из собеседников сообщили, что в конечном итоге структуры, связанные с “Севергрупп”, планируют полностью выкупить ретейлера. Кроме того, бизнес OBI впоследствии войдет в состав торговой сети “Лента”, основным владельцем которой является “Севергрупп”, — сообщил РБК.
По сведениям издания, новому стратегическому инвестору проданы 25% в OBI. Официально детали сделки не раскрываются.
Как сообщало URA.RU в 2023 году, новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны были переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг.
В 2022 году на фоне спецоперации на Украине сеть гипермаркетов стройматериалов OBI решила вернуться в Россию. До майских праздников она решила возобновить работу в РФ полностью.