В Госдуму внесут законопроект об установлении МРОТ в размере 34 тыс. рублей

Авторы инициативы также предлагают ввести минимальный почасовой уровень оплаты труда на условиях неполного рабочего времени, равный 300 рублей в час. Отмечается, что при исчислении исходя из уровня МРОТ сейчас этот показатель составляет 120 рублей.
«Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», — добавили авторы инициативы в пояснительной записке, которую Нилов представил в своём Telegram-канале.
В случае принятия документа соответствующие изменения будут внесены в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Напомним, с 1 января 2025 года МРОТ увеличили до 22 440 рублей. В 2024 году показатель составлял 19 242 рублей.
Также сообщалось, что, по данным журналистов, к маю 2025 года правительство РФ может запустить пилотный проект, в рамках которого в отдельных регионах будет тестироваться новая система оплаты труда работников бюджетной сферы.