РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Согласно информации РБК, ретейлер «Магнит» достиг договоренности о приобретении контрольной доли в компании «Городской супермаркет», которая управляет сетью «Азбука вкуса». Об этом сообщили три источника, осведомлённые о ходе переговоров.
Сделка включает в себя магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пять производственных кухонь, обслуживающих оба города, а также три распределительных центра.
Ранее на рынке неоднократно появлялись слухи о возможной продаже «Азбуки вкуса», а среди потенциальных покупателей упоминались такие игроки, как «Яндекс» и «Севергрупп». Однако, как отмечают собеседники РБК, условия, предложенные «Магнитом», оказались наиболее выгодными для продавца. Эксперты оценивают сумму сделки в пределах 30−35 миллиардов рублей.
Между тем стало известно, что основатель сети магазинов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий выбыл из составляемого американским информагентством Bloomberg рейтинга 500 богатейших людей планеты — «Индекс миллиардеров» или Bloomberg Billionaires Index.