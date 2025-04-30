РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Ранее на рынке неоднократно появлялись слухи о возможной продаже «Азбуки вкуса», а среди потенциальных покупателей упоминались такие игроки, как «Яндекс» и «Севергрупп». Однако, как отмечают собеседники РБК, условия, предложенные «Магнитом», оказались наиболее выгодными для продавца. Эксперты оценивают сумму сделки в пределах 30−35 миллиардов рублей.