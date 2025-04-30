Денис Паслер обозначил основные задачи для сельского хозяйства

«Во-вторых, поставил задачу по устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве, — сообщил Денис Паслер. — Нам нужны ветеринары, зоотехники, агрономы, энергетики, инженеры. В этом направлении должны работать в том числе наши образовательные учреждения. На Среднем Урале действует система агроклассов. Ребята со школьной скамьи обучаются профессии, а после — закрепляют знания в наших колледжах и вузах. Считаю, число таких профильных классов должно быть увеличено, и как итог — количество специалистов в сельском хозяйстве».