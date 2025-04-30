Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер обозначил основные задачи для сельского хозяйства

В Свердловской области в текущем году будут увеличены посевные площади относительно 2024 года.

Об этом на заседании правительства сообщил врио губернатора Денис Паслер. При этом он обозначил ряд проблем, которые необходимо решить в сельском хозяйстве — снижение объема приобретаемых комбайнов и тракторов, а также кадровый дефицит. Планируемая посевная площадь превысит 760 тысяч гектаров, почти половину займут кормовые культуры.

Новые агроклассы.

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области необходимо решить несколько проблем в сельском хозяйстве. Соответствующую задачу на заседании правительства поставил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер.

Основной темой заседания кабинета министров стало проведение посевной кампании. Работы должны начаться в конце апреля. Планируется засеять более 760 тысяч гектаров земли, это больше посевной территории 2024 года.

Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники. В регионе отмечается снижение приобретаемых тракторов и комбайнов, при этом средства на их закупку выделяются. Врио губернатора поручил разобраться с этим вопросом, понять причины и найти решение.

«Во-вторых, поставил задачу по устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве, — сообщил Денис Паслер. — Нам нужны ветеринары, зоотехники, агрономы, энергетики, инженеры. В этом направлении должны работать в том числе наши образовательные учреждения. На Среднем Урале действует система агроклассов. Ребята со школьной скамьи обучаются профессии, а после — закрепляют знания в наших колледжах и вузах. Считаю, число таких профильных классов должно быть увеличено, и как итог — количество специалистов в сельском хозяйстве».

В рабочем режиме.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова сообщила, что в 2025 году планируется приобрести не менее 122 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 12 кормоуборочных комбайнов, 15 опрыскивателей и 40 косилок. В настоящее время парк сельскохозяйственной техники более чем на 90% готов к весенне-полевым работам. Подготовка будет продолжена.

Ведется закупка горюче-смазочных материалов. Необходимо приобрести 7,4 тысячи тонн дизельного топлива и 0,8 тысячи тонн бензина. На данный момент запас дизельного топлива составляет 3,2 тысячи тонн, бензина — 0,4 тысячи тонн.

47% из 760 тысяч гектаров посевных площадей займут кормовые культуры. Зерновые и зернобобовые составят 43,6%. Традиционно будут выращивать картофель, овощи открытого грунта, масличные культуры.

Согласно прогнозу министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, посевная кампания пройдет в рабочем режиме в оптимальные агротехнические сроки.

Поддержка производителей.

В текущем году уже было увеличено финансирование госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» на 773 млн рублей.

В этом году будут направлены порядка 5 млрд рублей на поддержку аграриев Свердловской области. Часть средств поступит в виде субсидий производителям молока, на развитие племенного дела. Гранты будут предоставлены на поддержку начинающим аграриям, также окажут помощь сельхозтоваропроизводителям в приобретении техники и оборудования.

С 2025 года стартует региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе». Из регионального бюджета производителям компенсируют часть затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников. Аграрные предприятия, вкладывающие собственные средства в модернизацию профильных колледжей и техникумов, также смогут частично возместить затраты.

Несмотря на внешнеполитическое и санкционное давление, свердловские аграрии не снизили свои показатели. Объем производства продукции в области по итогам 2024 года вырос на 2,7%, составив 132,4 млрд рублей.

В регионе принят закон о продовольственной безопасности. Для аграриев действует широкий перечень налоговых льгот, работает программа государственной политики в сферах АПК и потребительского рынка.

В 2024 году уральские аграрии превысили план по уборке урожая. Земледельцы намолотили с полей 806,4 тысячи тонн зерна, что на 108,9 тысячи тонн больше показателей 2023 года. Кроме того, сельхозтоваропроизводители собрали 231,1 тысячи тонн картофеля и 33,1 тысячи овощей открытого грунта.