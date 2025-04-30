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Рынок на улице Заводской в Екатеринбурге полностью снесли

Полностью снесли павильоны рынка на пересечении улиц Заводской и Татищева в Екатеринбурге.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Демонтаж рынка начался в начале апреля. Павильоны выносили постепенно.

29 апреля, как сообщил портал E1.Ru, остатки павильонов были снесены тяжелой техникой, началась уборка территории. 30 апреля участок планировали полностью очистить.

Рынок на Заводской — Татищева действовал около 30 лет, постепенно расширяясь и перегораживая улицы. Для многих местных жителей демонтаж рынка стал долгожданным.

Долгие годы многие местные жители были недовольны захламленностью на территории рынка, перегородивший улицы торговый объект создавал условия для уличной преступности, и портил внешний вид улиц Заводской и Татищева.

Многие живущие на ВИЗе люди мечтали о демонтаже данного объекта, но видя, как он только расширяется с каждым годом, понимали, что жаловаться бесполезно. И только в связи с планами расширения улицы Татищева было принято решение снести рынок.

Как сообщалось ранее, в начале апреля начался демонтаж торговых павильонов около Южного автовокзала и ТРЦ «Мегаполис». Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев отметил что две торговых точки представляли собой вейп-магазинчики, в которых продавалась «сомнительная продукция».