Рынок на улице Заводской в Екатеринбурге полностью снесли

Демонтаж рынка начался в начале апреля. Павильоны выносили постепенно.
29 апреля, как сообщил портал E1.Ru, остатки павильонов были снесены тяжелой техникой, началась уборка территории. 30 апреля участок планировали полностью очистить.
Рынок на Заводской — Татищева действовал около 30 лет, постепенно расширяясь и перегораживая улицы. Для многих местных жителей демонтаж рынка стал долгожданным.
Долгие годы многие местные жители были недовольны захламленностью на территории рынка, перегородивший улицы торговый объект создавал условия для уличной преступности, и портил внешний вид улиц Заводской и Татищева.
Многие живущие на ВИЗе люди мечтали о демонтаже данного объекта, но видя, как он только расширяется с каждым годом, понимали, что жаловаться бесполезно. И только в связи с планами расширения улицы Татищева было принято решение снести рынок.
Как сообщалось ранее, в начале апреля начался демонтаж торговых павильонов около Южного автовокзала и ТРЦ «Мегаполис». Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев отметил что две торговых точки представляли собой вейп-магазинчики, в которых продавалась «сомнительная продукция».