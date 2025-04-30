Сразу семь автобусов в Астане временно изменили маршруты

По информации транспортной службы, изменения коснутся маршрутов № 20, 33, 41, 47, 57, 84 и 503. Автобусы теперь будут курсировать по альтернативным улицам и проспектам — в их числе Жумабаева, Кошкарабаева, Кордай и Айнаколь.