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Сразу семь автобусов в Астане временно изменили маршруты

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки.

Источник: Baigenews

Жителей и гостей Астаны ждут изменения в работе общественного транспорта. Из-за масштабных дорожных ремонтов сразу семь автобусных маршрутов временно изменят привычные схемы движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

По информации транспортной службы, изменения коснутся маршрутов № 20, 33, 41, 47, 57, 84 и 503. Автобусы теперь будут курсировать по альтернативным улицам и проспектам — в их числе Жумабаева, Кошкарабаева, Кордай и Айнаколь.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать новые маршруты, чтобы избежать опозданий и недоразумений.

В компании добавили, что изменения носят временный характер — движение вернётся к обычной схеме после завершения ремонтных работ.