РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса» в Москве и Петербурге

Сеть розничных магазинов «Магнит» договорилась о приобретении «Азбуки вкуса» в Москве и Петербурге. Ретейлер получит «контрольный пакет» в сети точек. Об этом свидетельствуют данные, полученные РБК.
Так, «Магнит» договорился о покупке трех распределительных центров, магазинов в Москве и Петербурге. Кроме того, в сделку входят пять фабрик ретейлера.
По приблизительным подсчетам, стоимость такого пакета составит порядка 30−35 миллиардов рублей. Отмечается, что с «Магнитом» за «Азбуку вкуса» конкурировал Алексей Мордашов. Он рассматривал вариант с покупкой сети магазинов для «Севергрупп».
Дочернее предприятие сети «Магнит», между делом, оказалось виновным в споре. Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Тандер» заплатить за незаконное использование ряда песен.