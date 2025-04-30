Министерство транспорта России изучает инициативу о присвоении транспортным средствам (авиационному, железнодорожному и морскому транспорту) имен военнослужащих, отличившихся или погибших при освобождении Курской области в ходе СВО. Как уточнила помощник министра Анастасия Рубанова в комментарии РИА Новости, данный проект потребует обязательного согласования с родственниками героев. Представитель Минтранса подчеркнула особое отношение ведомства к сохранению памяти военнослужащих, погибших при освобождении Курской области и других территорий в ходе СВО. По её словам, героизм и самоотверженность российских бойцов требуют достойного увековечивания, в том числе через присвоение их имён различным объектам. «Этот вопрос требует проработки, а также согласования с семьями героев», — рассказала Рубанова. При этом уточняется, что подобные мемориальные проекты выполняют двойную функцию: они служат сохранению исторической правды и одновременно укрепляют связи между поколениями, наглядно показывая патриотические ценности. Накануне министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что беспилотное движение станет привычным для России в ближайшие пять лет.