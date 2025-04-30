Red Wings в июне запустит рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь и Мурманск

Напомним, Red Wings с 4 июня запустит самолеты, которые будут совершать рейсы по маршруту Екатеринбург — Баку (Азербайджан). Они будут выполняться дважды в неделю — в среду и в пятницу. Кроме того, летом из Кирова планируют запустить авиарейсы в Екатеринбург.