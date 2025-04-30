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Сколько стоит доллар в казахстанских обменниках

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Источник: Baigenews

Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 30 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Согласно данным регулятора, американский доллар сегодня торгуется на уровне 512,32 тенге, курс евро составил 582,92 тенге, а российский рубль — 6,29 тенге.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают немного отличающиеся курсы покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить в пределах 512−514 тенге, евро — 584−587, рубль — 6,15−6,2 тенге. В столице курс доллара варьируется от 510 до 516 тенге, евро — от 579 до 586, а рубля — от 6,13 до 6,23 тенге. В Шымкенте ситуация стабильна: доллар торгуется в диапазоне 511−514 тенге, евро — 583−588, рубль — 6,13−6,2 тенге.