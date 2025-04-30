Сколько стоит доллар в казахстанских обменниках

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают немного отличающиеся курсы покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить в пределах 512−514 тенге, евро — 584−587, рубль — 6,15−6,2 тенге. В столице курс доллара варьируется от 510 до 516 тенге, евро — от 579 до 586, а рубля — от 6,13 до 6,23 тенге. В Шымкенте ситуация стабильна: доллар торгуется в диапазоне 511−514 тенге, евро — 583−588, рубль — 6,13−6,2 тенге.