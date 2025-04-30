Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане презентовали туристический потенциал Башкирии

В Узбекистане презентовали туристический потенциал Башкирии.

Источник: министерство предпринимательства и туризма РБ

На проходящей в эти дни в Ташкенте международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», где находится официальная делегация республики, представили туристические возможности Башкирии. Министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко встретилась с также зампредседателя комитета по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Сардором Ниязовым и представителями Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили планы сотрудничества в сфере туризма, включая разработку новых туристических предложений, направленных на увеличение турпотока на курорты, здравницы, места расположения исторических достопримечательностей Башкирии и Узбекистана. Компании двух республик провели переговоры, обсудили возможности повышения доступности туристических услуг. Министерство предпринимательства и туризма РБ заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана.