В Узбекистане презентовали туристический потенциал Башкирии.

На проходящей в эти дни в Ташкенте международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», где находится официальная делегация республики, представили туристические возможности Башкирии. Министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко встретилась с также зампредседателя комитета по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Сардором Ниязовым и представителями Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана.