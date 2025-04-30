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В Волгоградской области продлили сроки легализации мигрантов

Соответствующий документ подписал президент России.

Указ № 1126, который дает возможность иностранцам урегулировать свой статус, продлили до 10 сентября 2025 года. Ранее в документе было указано 30 апреля.

Такое решение объяснили тем, что количество человек, которые стремятся узаконить свое пребывания в России, постоянно растет.

Как сообщили в официальном телеграм-канале Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, иностранцы, которые еще не урегулировали свой правовой статус в стране, должны обратиться в любой филиал или миграционное подразделение Министерства внутренних дел.

Для тех, кто это не сделает в установленные сроки, предусмотрены санкции, в том числе высылка из России и запрет на въезд в РФ.