Долги УК в Самаре в 8,4 млн рублей за электроэнергию привели к уголовному делу

Энергоснабжающая организация ПАО «Самараэнерго» обратилась в прокуратуру Октябрьского района с требованием проверить финансовую деятельность управляющей компании и установить, действительно ли денежные средства, полученные от жильцов, своевременно поступают поставщику электроэнергии. Об этом сообщило издание «АИФ в Самаре».