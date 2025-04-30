Долги УК в Самаре в 8,4 млн рублей за электроэнергию привели к уголовному делу

Более полутора лет управляющая организация ООО «Корпорация жилищного строительства», ответственная за обслуживание жилых комплексов в Самаре, регулярно занижала платежи за использованную электроэнергию.
Задолженность компании достигла критической отметки, превысив отметку в 8,4 миллиона рублей.
Энергоснабжающая организация ПАО «Самараэнерго» обратилась в прокуратуру Октябрьского района с требованием проверить финансовую деятельность управляющей компании и установить, действительно ли денежные средства, полученные от жильцов, своевременно поступают поставщику электроэнергии. Об этом сообщило издание «АИФ в Самаре».
Проверочные мероприятия завершились в марте 2025 года. Следственным управлением Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Корпорация жилищного строительства».
Основанием послужила статья 165 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за ущерб, нанесённый путём мошенничества или злоупотребления доверием группы лиц в крупных размерах.
Если вина должностного лица будет доказана судом, существует риск ареста личного имущества сотрудников корпорации и его последующей реализации для покрытия долгов.
Стоит отметить, что данное расследование не единственное в своем роде. За последнее время прокуратура Самарской области неоднократно инициировала уголовные дела в связи с подозрениями в растрате или ненадлежащем расходовании средств предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Главные новости Самары и Самарской области. Подписывайтесь на наш телеграм-канал!