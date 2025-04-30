В Челябинской области в майские праздники изменится график работы почты

Почтовые отделения региона будут отдыхать, но только два дня. Об этом сообщили в УФПС Челябинской области.
Выходными для почты станут дни непосредственно самих праздников, то есть 1 и 9 мая. Закрыты будут почти все отделения Челябинской области. Исключением станут те, где есть пункты выдачи Озон и Wildberries.
Также 30 апреля и 8 мая считаются предпраздничными днями, поэтому рабочее время отделений почты будет сокращено на 1 час. А вот уже 2 мая и до 7 сотрудники выйдут на работу в обычном режиме.
В УФПС Челябинской области напомнили, что выходные дни также не будут доставляться письма и газеты.