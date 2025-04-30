В Самаре начались внеплановые проверки автобусных перевозчиков

«Проверять и наказывать будем до тех пор, пока все замечания не устранят полностью. По понятным причинам не называю номера маршрутов, которые будут проверены в ближайшие дни. Рекомендую всем компаниям и ИП, работающим в сфере общественного транспорта, обратить особое внимание на выполнение всех требований к содержанию транспорта, внешнему виду водителей и кондукторов, соблюдению графика движения и возможности безналичной оплаты проезда. Это то, на что в первую очередь будем обращать внимание!» — призвал он.