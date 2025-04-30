В Самаре начались внеплановые проверки автобусных перевозчиков

«Первый проверенный маршрут — № 50 как самый протяженный, и, соответственно, вероятность смещения расписания на нем наиболее высока. Замечаний по графику немного — два автобуса в часы пик задержались на 5 и 10 минут, но зафиксированы нарушения санитарного состояния автобусов. В любом случае и то, и другое недопустимо», — резюмировал мэр.
Иван Носков добавил, что заторы сейчас можно отследить в режиме онлайн и оперативно принять решение о выпуске дополнительных автобусов на маршрут.
«Помыть машины тем более не сложно, более того — это одно из обязательных требований ко всем перевозчикам. Поэтому (ничего личного!) предприниматель, работающий на маршруте № 50, будет оштрафован. Но замечу, что перевозчик свою недоработку признал и держит в резерве на базе 10−15 машин и водителей, чтобы оперативно выпустить на дорогу. Так что можно констатировать, что меры к исправлению перевозчик принимает», — заключил глава города.
Рейды стартовали 28 апреля. В ближайшее время, по словам Ивана Носкова, будут проверены все частные перевозчики.
«Проверять и наказывать будем до тех пор, пока все замечания не устранят полностью. По понятным причинам не называю номера маршрутов, которые будут проверены в ближайшие дни. Рекомендую всем компаниям и ИП, работающим в сфере общественного транспорта, обратить особое внимание на выполнение всех требований к содержанию транспорта, внешнему виду водителей и кондукторов, соблюдению графика движения и возможности безналичной оплаты проезда. Это то, на что в первую очередь будем обращать внимание!» — призвал он.
Замечания и пожелания можно оставить по телефону «горячей линии»