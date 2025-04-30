Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре начались внеплановые проверки автобусных перевозчиков

Внеплановые проверки автобусных перевозчиков касаются соблюдения графика движения. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.

«Первый проверенный маршрут — № 50 как самый протяженный, и, соответственно, вероятность смещения расписания на нем наиболее высока. Замечаний по графику немного — два автобуса в часы пик задержались на 5 и 10 минут, но зафиксированы нарушения санитарного состояния автобусов. В любом случае и то, и другое недопустимо», — резюмировал мэр.

Иван Носков добавил, что заторы сейчас можно отследить в режиме онлайн и оперативно принять решение о выпуске дополнительных автобусов на маршрут.

«Помыть машины тем более не сложно, более того — это одно из обязательных требований ко всем перевозчикам. Поэтому (ничего личного!) предприниматель, работающий на маршруте № 50, будет оштрафован. Но замечу, что перевозчик свою недоработку признал и держит в резерве на базе 10−15 машин и водителей, чтобы оперативно выпустить на дорогу. Так что можно констатировать, что меры к исправлению перевозчик принимает», — заключил глава города.

Рейды стартовали 28 апреля. В ближайшее время, по словам Ивана Носкова, будут проверены все частные перевозчики.

«Проверять и наказывать будем до тех пор, пока все замечания не устранят полностью. По понятным причинам не называю номера маршрутов, которые будут проверены в ближайшие дни. Рекомендую всем компаниям и ИП, работающим в сфере общественного транспорта, обратить особое внимание на выполнение всех требований к содержанию транспорта, внешнему виду водителей и кондукторов, соблюдению графика движения и возможности безналичной оплаты проезда. Это то, на что в первую очередь будем обращать внимание!» — призвал он.

Замечания и пожелания можно оставить по телефону «горячей линии» 8 (846) 207−70−11.