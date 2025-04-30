Сыр и кофе подскочили в цене в свердловских магазинах

Ранее мы писали, что свердловские магазины начали поднимать цены на мясо накануне майских праздников. За неделю говядина подорожала на 2,56% — до 691,5 рубля за килограмм. По сравнению с прошлым годом ее стоимость выросла на 120 рублей. Баранина прибавила в цене 2,22%, сейчас килограмм стоит около 847 рублей, что на 160 рублей больше, чем в апреле прошлого года. Свинина за неделю подорожала на 1,1%, цена достигла почти 387 рублей за килограмм. Год назад она стоила примерно 350 рублей.