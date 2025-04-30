Сервисы кикшеринга игнорируют соглашение с мэрией Екатеринбурга

Утром он сфотографировал стихийную парковку электросамокатов у выхода из метро возле Дендропарка на улице Куйбышева. Соглашением прежде было предусмотрено, что ближе чем на 15 м к станциям метро оставлять устройства нельзя.
«Администрация города Екатеринбург, как там у вас с закрепленными договоренностями? Мне вот интересно: а ваши оппоненты по соглашениям хоть как-то воспринимают вас? А кикшеринг ведет с вами диалог или у вас только монолог? Когда вы, наконец, вспомните, что должны заботиться о жителях города?» — отметил депутат свердловского заксобрания.
Отметим, что в понедельник, 28 апреля, глава департамента администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков грозил представителям сервисов кикшеринга полным запретом электросамокатов из-за продолжающихся нарушений. Чиновник обратил внимание на растущую аварийность с участием самокатчиков. Следует отметить, что ГАИ бьет тревогу из-за роста ДТП еще с прошлого года, а призывы к введению ограничений звучат и в гордуме, и в областном заксобрании.