Сервисы кикшеринга игнорируют соглашение с мэрией Екатеринбурга

«Администрация города Екатеринбург, как там у вас с закрепленными договоренностями? Мне вот интересно: а ваши оппоненты по соглашениям хоть как-то воспринимают вас? А кикшеринг ведет с вами диалог или у вас только монолог? Когда вы, наконец, вспомните, что должны заботиться о жителях города?» — отметил депутат свердловского заксобрания.