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В Новосибирске досрочно выплатят детские пособия в апреле-2025

Жители региона досрочно получат детские пособия в этом месяце.

Источник: Сиб.фм

Новосибирцы получат детские пособия за апрель раньше обычного — 29−30 числа. Уточняется, что график выплат изменен из-за длинных выходных. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда по Новосибирской области.

Семьям перечислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным, пособия на первого ребенка до трех лет, а также выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и детей военнослужащих.

Пособия для работающих родителей поступят 6 мая, выплаты из материнского капитала — 5 мая.