В Новосибирске досрочно выплатят детские пособия в апреле-2025

Новосибирцы получат детские пособия за апрель раньше обычного — 29−30 числа. Уточняется, что график выплат изменен из-за длинных выходных. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда по Новосибирской области.
Семьям перечислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным, пособия на первого ребенка до трех лет, а также выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и детей военнослужащих.
Пособия для работающих родителей поступят 6 мая, выплаты из материнского капитала — 5 мая.