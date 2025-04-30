Контроль ремонта Димитровского моста в Новосибирске обойдётся в 12 млн рублей

Муниципальное казённое учреждение «Гормост» в Новосибирске ищет подрядчика для осуществления функций строительного контроля за выполнением работ по ремонту Димитровского моста. Соответствующая заявка 30 апреля размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победителю аукциона предстоит контролировать подготовительные работы на переправе, ремонт проезжей части и пролётных строений, замену деформационных швов, переустройство инженерных коммуникаций и антикоррозийную защиту конструктивных элементов.
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта и до 1 июня 2027 года.
Заявки от подрядчиков принимают до 16 мая 2025 года. Начальная цена контракта — 12 019 797 рублей.
В качестве источника финансирования указан бюджет города Новосибирска на 2025−2027 годы.
Напомним, ремонт Димитровского моста стартует после майских праздников. Работы выполнит ООО «Автодорремонт Техно» за 605 млн рублей.