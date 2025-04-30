Годовая инфляция в марте в Башкирии составила 9,9%

Наиболее выросла стоимость молочной продукции — на 20,25% за год. Подорожание связано с увеличением затрат производителей, отметили в банке. В то же время цены на яйца заметно снизились благодаря увеличению производства в птицеводческих хозяйствах — минус 23,42%