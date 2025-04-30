Арбитражный суд Башкирии признал ВНЗМ банкротом

Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы, «Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 90,8 млн руб., убыток — 411,9 млн руб. За три квартала 2024 года при выручке 41,2 млн руб. убыток составил 89,4 млн руб.