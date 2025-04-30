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Арбитражный суд Башкирии признал ВНЗМ банкротом

Нефтесервисная компания «Востокнефтезаводмонтаж» признана банкротом. Соответствующее решение 28 апреля принял арбитражный суд Башкирии.

Компания просила назначить по делу финансово-экономическую экспертизу — ходатайство должника суд отклонил. В ВНЗМ открыто конкурсное производство на шесть месяцев. Управляющим должника назначен Игорь Ковалев («Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»).

«Востокнефтезаводмонтаж» пытались признать банкротом с 2022 года. Общая кредиторская задолженность оценивается примерно в 9 млрд руб. Основные кредиторы — Газпромбанк с суммой требований 3,3 млрд руб., АО «Роспан Интернешнл» (2,4 млрд руб.). В апреле 2024 года в суд было направлено уголовное дело по обвинению генерального директора ВНЗМ Халита Бикмухаметова в невыплате зарплаты в размере 468 млн руб.

В январе этого года кредиторы ВНЗМ обратились в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, отказавшись от оздоровления предприятия, на котором настаивал гендиректор ВНЗМ.

В марте глава Башкирии Радий Хабиров заявлял в интервью, что компания сможет выйти из кризиса при поддержке властей региона.

Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы, «Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 90,8 млн руб., убыток — 411,9 млн руб. За три квартала 2024 года при выручке 41,2 млн руб. убыток составил 89,4 млн руб.