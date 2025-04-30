Более 9 млрд рублей выделят в Новосибирске на центр Мешалкина

На эти цели выделено 9,5 миллиарда рублей.
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 29 апреля. Это первый этап второй очереди реконструкции и развития центра, финансируемый из федерального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». Ожидается, что новые здания будут построены до 2031 года, а введены в эксплуатацию — до 2032 года.
В новый комплекс войдут детский стационар на 150 койко-мест, стационар радиологического корпуса на 15 койко-мест и дневной стационар радиологического корпуса на 30 койко-мест.
Кроме медицинских учреждений, проект включает помещения для хранения материалов, гараж, многоуровневую автостоянку, несколько контрольно-пропускных пунктов и трансформаторные подстанции.
«Цель второй очереди реконструкции и развития комплекса заключается во внедрении современных высокотехнологичных методик, которые значительно повысят эффективность диагностики и лечения, а также в организации научной и образовательной деятельности», — указано в документах госзакупок.
Также планируется сократить сроки госпитализации, обеспечить соблюдение требований радиационной безопасности и создать комфортные условия для медицинского персонала.
В декабре 2024 года на развитие центра будет выделено более 14 миллиардов рублей. В рамках этого финансирования также предусмотрена закупка нового оборудования.
Стоит отметить, что в апреле стало известно о переходе бывшего министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова на работу в Центр имени академика Е. Н. Мешалкина.