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Более 9 млрд рублей выделят в Новосибирске на центр Мешалкина

В Новосибирске намечено строительство нескольких дополнительных объектов для Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

На эти цели выделено 9,5 миллиарда рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 29 апреля. Это первый этап второй очереди реконструкции и развития центра, финансируемый из федерального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». Ожидается, что новые здания будут построены до 2031 года, а введены в эксплуатацию — до 2032 года.

В новый комплекс войдут детский стационар на 150 койко-мест, стационар радиологического корпуса на 15 койко-мест и дневной стационар радиологического корпуса на 30 койко-мест.

Кроме медицинских учреждений, проект включает помещения для хранения материалов, гараж, многоуровневую автостоянку, несколько контрольно-пропускных пунктов и трансформаторные подстанции.

«Цель второй очереди реконструкции и развития комплекса заключается во внедрении современных высокотехнологичных методик, которые значительно повысят эффективность диагностики и лечения, а также в организации научной и образовательной деятельности», — указано в документах госзакупок.

Также планируется сократить сроки госпитализации, обеспечить соблюдение требований радиационной безопасности и создать комфортные условия для медицинского персонала.

В декабре 2024 года на развитие центра будет выделено более 14 миллиардов рублей. В рамках этого финансирования также предусмотрена закупка нового оборудования.

Стоит отметить, что в апреле стало известно о переходе бывшего министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова на работу в Центр имени академика Е. Н. Мешалкина.