Более 9 млрд рублей выделят в Новосибирске на центр Мешалкина

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 29 апреля. Это первый этап второй очереди реконструкции и развития центра, финансируемый из федерального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». Ожидается, что новые здания будут построены до 2031 года, а введены в эксплуатацию — до 2032 года.