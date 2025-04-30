Массовая оценка недвижимости в Ташкенте: новая попытка навести порядок или очередной повод для тревоги?

Потому что уже видели, как государство «оценивает» дома — особенно в центре Ташкента. Помните массовые сносы? Людям предлагали компенсации, которые не позволяли купить и половины утраченного жилья. Тогда тоже говорили о «рыночной оценке». Но рыночной — по мнению кого? И сейчас никакой ясности нет. Кто будет утверждать методику расчёта стоимости? Как будут учитываться реальные сделки, спрос, состояние здания?