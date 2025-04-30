Массовая оценка недвижимости в Ташкенте: новая попытка навести порядок или очередной повод для тревоги?

Формально идея звучит логично: кадастровая стоимость объектов недвижимости значительно отличается от их рыночной цены, что, по словам чиновников, создаёт «несоответствия в правовых отношениях и на рынке».
Для «устранения перекосов» при Агентстве кадастра уже создан Национальный центр по массовой оценке недвижимого имущества. Центру выделили 40 миллиардов сумов, наняли «квалифицированных специалистов» и запустили пилотные работы. Все данные будут вноситься в базу UZKAD — достоверную и юридически значимую систему учёта недвижимости.
На первый взгляд — звучит убедительно. Но у общества, как всегда, остаются вопросы.
Что такое массовая оценка — и зачем она на самом деле?
Массовая оценка — это метод, при котором каждую единицу жилья оценивают не индивидуально, а по общим алгоритмам. То есть чиновники будут вычислять «справедливую» стоимость дома на основе локации, площади, инфраструктуры и других факторов. Звучит объективно, но на практике может превратиться в очередную бюрократическую рулетку.
А зачем это властям? Ответ простой: налоги и контроль. Более точная и, скорее всего, более высокая оценка жилья означает и более высокую налогооблагаемую базу. Грубо говоря, если ваша квартира в кадастре условно стоила 200 миллионов сумов, а после оценки её «реальная» цена будет 500 миллионов — готовьтесь платить больше.
Кроме того, это инструмент для упрощения отчуждения недвижимости в интересах государства или застройщиков — ведь оценка уже будет «официальной», и спорить с ней станет сложнее.
Почему мы не верим в «объективную» оценку?
Потому что уже видели, как государство «оценивает» дома — особенно в центре Ташкента. Помните массовые сносы? Людям предлагали компенсации, которые не позволяли купить и половины утраченного жилья. Тогда тоже говорили о «рыночной оценке». Но рыночной — по мнению кого? И сейчас никакой ясности нет. Кто будет утверждать методику расчёта стоимости? Как будут учитываться реальные сделки, спрос, состояние здания?
Массовая оценка недвижимости — это не плохо. Но в условиях слабой правовой защищённости собственников, отсутствия прозрачности и печального опыта сносов, любое «упрощение» в учёте недвижимости вызывает тревогу.
Поэтому не удивительно, что новости об очередной кадастровой реформе вызывают у многих настороженность. И хотя на словах обещают прозрачность и упрощение, жизненный опыт подсказывает: детали решают всё.
Будем надеяться, что в этот раз власти действительно учтут интересы граждан. Ждём подробностей, особенно о том, как будет определяться цена жилья — не только на бумаге, но и в реальной жизни.