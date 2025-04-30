С 1 мая в Башкирии повышаются взносы за капремонт.

С 1 мая в Башкирии повысятся взносы за капитальный ремонт, напоминает минЖКХ Башкирии.
Так, жители многоквартирных домов до 6 этажей включительно будут платить 12,5 рубля за квадратный метр, а собственники домов выше 6 этажей — 13,2 рубля за «квадрат». Наглядно: если в 2024 году собственники однокомнатной квартиры в доме менее 6-ти этажей площадью 30 квадратных метров платили в месяц 223,80 рублей, а в доме свыше указанной этажности — 243 рубля, то в 2025 году начисления в месяц составят 375 рублей и 396 рублей соответственно.
«Действующий в республике минимальный тариф, рассчитанный по состоянию на 2022 год, не учитывает накопленную инфляцию по итогам 2022 года, а также значительное повышение стоимости строительных ресурсов в 2023—2024 годах. В Республике Башкортостан взнос не увеличивался с 2022 года. В то время как в других регионах минимальный взнос повышается ежегодно», — отметили в министерстве ЖКХ.
Отметим, что по итогам прошлого года по размеру взноса на капремонт Башкирия среди регионов занимала 77 место из 85 в стране. Средневзвешенный размер по России составлял 12,83 рубля за «квадрат». В ПФО Башкирия занимала 13-е место из 14 по тарифам со средневзвешенным тарифом 7,78 рубля против 9,35 рубля в Приволжском округе. То есть в Башкирии планируют привести взносы к рыночно обоснованным значениям, а не «задрать» цены.