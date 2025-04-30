С 1 мая в Башкирии повышаются взносы за капремонт.

«Действующий в республике минимальный тариф, рассчитанный по состоянию на 2022 год, не учитывает накопленную инфляцию по итогам 2022 года, а также значительное повышение стоимости строительных ресурсов в 2023—2024 годах. В Республике Башкортостан взнос не увеличивался с 2022 года. В то время как в других регионах минимальный взнос повышается ежегодно», — отметили в министерстве ЖКХ.