Иркутская область получит более 20 миллиардов рублей на исполнение нацпроектов

Были подведены итоги работы по нацпроектам за минувшие пять лет. Благодаря поддержке из федеральной казны удалось построить или модернизировать 180 социальных объектов, еще в 160 прошел капитальный ремонт. В большинстве случаев это школы, детские сады, больницы, поликлиники, ФАПы, учреждения культуры и спорта. Кроме того, создано 29 объектов питьевого водоснабжения, внутрипоселковый газопровод, приведено в порядок более 500 участков дорог. Проводилось и благоустройство в городах и поселениях, создавались новые общественные пространства, становились более уютными существующие парки и скверы.