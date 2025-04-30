Иркутская область получит более 20 миллиардов рублей на исполнение нацпроектов

В 2025 году Иркутская область получит более 20 млрд рублей на реализацию мероприятий национальных проектов. Эту цифру озвучил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем ежегодном послании Законодательному Собранию. Более того, планируется, что в 2027 году сумма выделенных средств достигнет 28 млрд рублей.
В настоящий момент на территории региона действует 14 новых нацпроектов, запущенных с этого года по инициативе президента РФ. Всего их 19.
— Каждый объект в каждом национальном проекте должен быть на особом контроле, это общая работа и Правительства региона, и депутатского корпуса, и руководителей муниципалитетов всех уровней, и общественности, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Были подведены итоги работы по нацпроектам за минувшие пять лет. Благодаря поддержке из федеральной казны удалось построить или модернизировать 180 социальных объектов, еще в 160 прошел капитальный ремонт. В большинстве случаев это школы, детские сады, больницы, поликлиники, ФАПы, учреждения культуры и спорта. Кроме того, создано 29 объектов питьевого водоснабжения, внутрипоселковый газопровод, приведено в порядок более 500 участков дорог. Проводилось и благоустройство в городах и поселениях, создавались новые общественные пространства, становились более уютными существующие парки и скверы.
Глава региона подчеркнул важность исполнения всех взятых обязательств:
— Очень важный для нас результат, на который мы работали, — это повышение уровня достижения целевых показателей нацпроектов. Если в 2020 году было достигнуто всего 80% целевых показателей, то в 2024 году — уже 98%, — сказал Игорь Кобзев.