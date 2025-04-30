Ремонт пострадавшего от взрыва дома № 37 на Фучика обернулся скандалом

По словам Юлии П., она сама это видела. «Практически все рабочие были на другом объекте и в течении нескольких часов утеплили стену соседнего дома», — сообщила жительница МКД. Недовольные происходящим жители сообщили об этой ситуации в полицию и администрацию. В связи с этим подрядчик тут же разобрал утепление соседнего дома.