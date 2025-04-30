Ремонт пострадавшего от взрыва дома № 37 на Фучика обернулся скандалом

Об этой ситуации сообщил телеканал «Кстати…» (16+). Бдительные жильцы дома обратили внимание, что подрядная организация, которую по контракту наняли для утепления их дома, решила использовать стройматериалы для работ в соседнем доме.
По словам Юлии П., она сама это видела. «Практически все рабочие были на другом объекте и в течении нескольких часов утеплили стену соседнего дома», — сообщила жительница МКД. Недовольные происходящим жители сообщили об этой ситуации в полицию и администрацию. В связи с этим подрядчик тут же разобрал утепление соседнего дома.
«Мы считаем, что это расход материала в никуда», — пожаловались жильцы.
В итоге представитель подрядчика успокоил жителей 37-го дома, сказав, что «всё, что положено сделать по их дому, будет сделано».
Ранее сообщалось, на ремонт пострадавшего от взрыва дома № 37 по улице Фучика администрация Нижнего Новгорода направит 49 млн рублей.