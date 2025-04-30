В ЦБ объяснили повышение цен на кофе и конфеты в Ростовской области

Шоколадные конфеты и сливочное масло изменились в цене из-за возросших расходов фабрик и комбинатов. Кроме того, затраты кондитеров увеличились в связи с ростом стоимости сырья, особенно какао-бобов. Прирост цен на кондитерские изделия за год составил 16,04%, на масло и жиры — 29,36%.