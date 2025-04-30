В ЦБ объяснили повышение цен на кофе и конфеты в Ростовской области

В марте 2025 года в Ростовской области зафиксировали повышение цен на кофе, какао, конфеты и сливочное масло. Ситуацию с изменением стоимости продуктов объяснили в Центробанке.
Наибольшее подорожание коснулось кофе и какао, это оказалось связано с удорожанием закупок. Цены на мировом рынке повысились из-за плохого урожая. За 12 месяцев растворимый кофе стал дороже на 19,19%, зерновой и молотый кофе — на 25,06%. Какао, в свою очередь, подорожало на 22,11%.
Шоколадные конфеты и сливочное масло изменились в цене из-за возросших расходов фабрик и комбинатов. Кроме того, затраты кондитеров увеличились в связи с ростом стоимости сырья, особенно какао-бобов. Прирост цен на кондитерские изделия за год составил 16,04%, на масло и жиры — 29,36%.
В то же время заметно подешевели яйца. В донских магазинах стало больше этого продукта благодаря увеличению производства на птицефабриках. За год цены на яйца в регионе снизились на 16,94%.