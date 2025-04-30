Казахстан подписал соглашение с Таджикистаном о закупе элекроэнергии

Срок действия соглашения — 20 лет, с возможностью пролонгации на 10 лет. Также отмечается, что стоимость элекроэнергии от ОАО «Рогунская ГЭС» из расчета 0,034 доллара США за 1 кВтч (с учетом НДС) к сумме объемов в соответствии с утвержденными суточными графиками поставок электрической энергии.