Казахстан подписал соглашение с Таджикистаном о закупе элекроэнергии

На сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Әділет» опубликовано постановление правительства «О подписании Соглашения между правительством РК и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области электроэнергетики». В соглашении указано, что стороны предпримут все доступные меры по организации почасового учета электрической энергии на границе стран с энергосистемами Центральной Азии.
«Таджикская сторона обеспечит передачу телеметрической информации по межгосударственным линиям электропередачи, связывающим энергосистемы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, системному оператору Казахстана в лице АО “KEGOC”, — сказано в сообщении.
В документе особо подчеркнуто, что поставка плановой электрической энергии от ОАО «Рогунская ГЭС» осуществляется исключительно в часы планового дефицита в зоне Север-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана, а также исходя из технической возможности сопредельных государств для осуществления транзита плановой электрической энергии от ОАО «Рогунская ГЭС» до границы Казахстана.
«Плановые объемы поставки электрической энергии включаются в суточные графики производства-потребления электрической энергии, утверждаемые АО “KEGOC”, и не подлежат корректировке. По итогам расчетного периода сумма объемов, указанных в данных суточных графиках, подтверждается данными КДЦ “Энергия” и является основанием для таможенного декларирования Продавца и Покупателя», — сказано в документе.
Срок действия соглашения — 20 лет, с возможностью пролонгации на 10 лет. Также отмечается, что стоимость элекроэнергии от ОАО «Рогунская ГЭС» из расчета 0,034 доллара США за 1 кВтч (с учетом НДС) к сумме объемов в соответствии с утвержденными суточными графиками поставок электрической энергии.