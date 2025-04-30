Экспертиза с третьего раза одобрила строительство детской больницы в Сормове

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2024 и в феврале 2025 года проект строительства поликлиники получал отрицательные заключения экспертизы. Первый контракт на проектирование здания госучреждение «Нижегородстройзаказчик» заключило с ООО «Парсек» в 2023 году за 11,9 млн руб., но в феврале 2024 года его расторгли по соглашению сторон. В мае 2024 года контракт на проектирование и строительство больницы заключили с «Дирекцией по строительству» за 661,9 млн руб. Сроком завершения строительства в контракте был обозначен 2025 год.