Мультимодальные перевозки из Адлера в Абхазию запустили с 30 апреля

С 30 апреля добираться из Адлера в Абхазию стало проще и удобнее. Запущены мультимодальные перевозки (поезд+автобус) в республику и в обратном направлении. Воспользоваться новым сервисом можно до 30 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Пассажиры, прибывающие на железнодорожный вокзал Адлера, могут приобрести единый билет, включающий в себя проезд на поезде из любой точки России и пересадку на комфортабельный автобус, который доставит их в любой город Абхазии.
«Пассажиры могут отправиться на поезде с любой станции до железнодорожного вокзала Адлер и там совершить пересадку в комфортабельный автобус», — рассказали в РЖД.
При покупке единого билета онлайн необходимо указать пункты отправления и прибытия, например: «откуда» — Москва, «куда» — Пицунда. Важно выбрать маршрут с пересадкой или убрать галочку «только прямые» маршруты. Билеты также можно приобрести в железнодорожных кассах. Все автобусы прибывают на абхазские автовокзалы.
Стоимость проезда на автобусе из Адлера до Сухума составляет 1 029 рублей, до Нового Афона — 956 рублей, до Гагры — 749 рублей, до Пицунды — 827 рублей, до Гудауты — 869 рублей.