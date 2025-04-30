Ярмарки изменят график работы на праздники в Новосибирске

Напомним, что в Новосибирске вновь пройдет ярмарка белорусских товаров, запланированная на октябрь 2025 года, хотя точная дата пока еще обсуждается. В 2024 году мероприятие вызвало большой интерес у жителей города и установило рекорд, достигнув товарооборота свыше 64 миллионов рублей.