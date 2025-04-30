Ярмарки изменят график работы на праздники в Новосибирске

Социальные продовольственные ярмарки в Новосибирске изменят график работы в майские праздники, сообщает пресс-служба мэрии города.
1 и 9 мая ярмарки на улицах Большевистской, 131 и Петухова, 69 будут работать до 14:00. 2, 3, 8 и 10 мая ярмарки работают в обычном режиме с 10:00 до 19:00.
Напомним, что в Новосибирске вновь пройдет ярмарка белорусских товаров, запланированная на октябрь 2025 года, хотя точная дата пока еще обсуждается. В 2024 году мероприятие вызвало большой интерес у жителей города и установило рекорд, достигнув товарооборота свыше 64 миллионов рублей.