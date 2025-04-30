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Мишустин по видеосвязи запустил строительство моста между Россией и КНДР

Премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи запустил строительство автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который соединит Россию и КНДР, сообщил телеграм-канал правительства России.

«В Приморском крае началось строительство автомобильного моста через реку Туманную, который соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в сообщении.

Строительство моста будет завершено через полтора года. Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 км, ширина моста — 7 м.

В конце марта посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что на месте строительства моста велись подготовительные работы. Он назвал этот проект самым значимым и важным на практике объектом сотрудничества России и КНДР «за все последние десятилетия».

Согласно подписанным правительством в феврале документам, проектированием и строительством моста занимается сочинская ООО «ТоннельЮжСтрой». Из документа также следует, что предельный срок работ — 31 декабря 2026 года.

Межправительственное соглашение о строительстве моста было подписано в июне 2024 года во время визита в Северную Корею президента России Владимира Путина.