Испытания МС-21 подтвердили надежность самолета в нештатной ситуации

Первый полет МС-21 с российскими системами на борту завершился успешно, хотя и с небольшим отклонением от графика. Как сообщили КП-Иркутск в Госкорпорации Ростех, вместо запланированных 50 минут самолет провел в воздухе около 80 минут.
Как объяснил летчик-испытатель Герой России Роман Таскаев, увеличение времени полета было связано с необходимостью пропустить гражданские авиалайнеры, заходившие на посадку в соседнем аэропорту.
— Мы отошли, чтобы никого не волновать. С этим связана задержка по заходу на посадку и увеличение времени. Попросили постоять, пропустить. Когда все работает, почему бы этого и не сделать, — прокомментировал Таскаев.
Этот случай стал дополнительной проверкой для нового лайнера — МС-21 успешно справился с непредвиденной ситуацией, доказав надежность своих систем. Самолет без проблем провел в воздухе дополнительное время, что подтверждает его высокие эксплуатационные характеристики. Таскаев отметил, что испытания можно продолжать после выполнения необходимых формальных процедур.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье особый противопожарный режим вводится с 1 мая.