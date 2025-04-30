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В майские праздники до Нижнего Тагила запустят дополнительные электрички

На СвЖД в майские праздники запустят дополнительные электропоезда.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие майские праздничные дни до Нижнего Тагила запустят дополнительные электропоезда из-за традиционного увеличения пассажирского трафика в этот период. Об этом сообщает Тагил. Лайф.

Рейсы, которые курсируют по выходным, перенесли на праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

1 и 2, 8 и 9 мая вводятся следующие дополнительные рейсы электропоездов:

№ 6453 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил, который отправляется в 10:33.

№ 6463 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил с отправлением в 19:31.

1, 2, 8 и 9 мая отменят электрички «Керамик — Нижний Тагил», которые курсируют в рабочие дни. Также в эти дни отменяется следование электропоездов «Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный».