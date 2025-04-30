В майские праздники до Нижнего Тагила запустят дополнительные электрички

В ближайшие майские праздничные дни до Нижнего Тагила запустят дополнительные электропоезда из-за традиционного увеличения пассажирского трафика в этот период. Об этом сообщает Тагил. Лайф.
Рейсы, которые курсируют по выходным, перенесли на праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
1 и 2, 8 и 9 мая вводятся следующие дополнительные рейсы электропоездов:
№ 6453 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил, который отправляется в 10:33.
№ 6463 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил с отправлением в 19:31.
1, 2, 8 и 9 мая отменят электрички «Керамик — Нижний Тагил», которые курсируют в рабочие дни. Также в эти дни отменяется следование электропоездов «Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный».