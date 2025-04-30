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В Омске появится 127 дорожных камер для фиксации правонарушений

Управление дорожного хозяйства Омской области планирует закупить камеры фотовидеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения.

Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок. На эти цели из бюджета региона выделено 689,9 миллионов рублей. Приём заявок для участия в аукционе продлится до 12 мая.

После того как будет подписан контракт, поставщик обязан передать камеры в распоряжение управления, настроить их, подключить к системе и ввести в работу. Начало лизинга запланировано на 1 октября 2025 года, он продолжится до 30 ноября 2027 года.

Всего в Омской области планируется установить 127 камер фотовидеофиксации. Они займут места на трассах различных районов и на ключевых улицах города, включая Нефтезаводскую, Красный Путь, улицу Лукашевича, 10 лет Октября, Кирова и проспект Мира.