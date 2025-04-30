В Омске территорию автовокзала разрешат отдать под общепит

Мэрия вынесла на общественное обсуждение проект, расширяющий список разрешённых видов использования для нескольких участков городской территории. Как стало известно порталу Om1 Омск, в их число вошёл и участок с кадастровым номером 55:36:110103:1172, на котором расположен автовокзал.
Проект предлагает дополнить список видов использования новым — «общественное питание (код 4.6)». Таким образом, на территории автовокзала можно будет открывать заведения общепита. Вероятно, это связано с тем, что недавно часть помещений в здании планировали сдать в аренду, в том числе под фудкорт.
Интересно, что по соседству с автовокзалом уже работает столовая. Однако она расположена на не на участке автовокзала, а на отдельной территории, предназначенной для размещения объектов торговли и общественного питания.