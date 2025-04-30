В Омске территорию автовокзала разрешат отдать под общепит

Проект предлагает дополнить список видов использования новым — «общественное питание (код 4.6)». Таким образом, на территории автовокзала можно будет открывать заведения общепита. Вероятно, это связано с тем, что недавно часть помещений в здании планировали сдать в аренду, в том числе под фудкорт.