Стало известно, кто построит новую большую развязку на Пулковском шоссе

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте двухуровневой развязки на Пулковском шоссе. Сейчас речь идет о первом этапе: подключить к шоссе Порховскую улицу и соорудить путепровод через железнодорожные пути, закончить надо в 2027 году. Вторым станет строительство развязки типа «труба» через Пулковское шоссе со съездами. Ранее в Смольном заявляли, что весь проект рассчитан до 2029-го.