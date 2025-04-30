Стало известно, кто построит новую большую развязку на Пулковском шоссе

Результаты конкурса опубликованы 30 апреля. В нем был один участник, стоимость работ оценили в 4,7 млрд рублей.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте двухуровневой развязки на Пулковском шоссе. Сейчас речь идет о первом этапе: подключить к шоссе Порховскую улицу и соорудить путепровод через железнодорожные пути, закончить надо в 2027 году. Вторым станет строительство развязки типа «труба» через Пулковское шоссе со съездами. Ранее в Смольном заявляли, что весь проект рассчитан до 2029-го.
В качестве обоснования для строительства указывают необходимость подключить к улично-дорожной сети крупные жилые комплексы — «Московский», «Триумф парк» и другие. Кроме того, на предполагается и дальнейшее освоение территории между Пулковском шоссе, Дунайским проспектом, Московским шоссе и КАД.
«АБЗ-Дорстрой» один из крупнейших дорожных подрядчиков Петерубрга, занятый на больших инфраструктурных проектах. В частности — на строительстве трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» и Шкиперской развязки ЗСД.