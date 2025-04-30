С Челябинского металлургического комбината взыскивают 869 млн рублей долга за газ

Такая задолженность у предприятия образовалась за газ. Предварительное заседание по делу назначено на 2 июня. «НОВАТЭК-Челябинск» уже подало ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
Ранее суд принял к производству иск ресурсоснабжающей компании к ЧМК о взыскании 932,2 миллиона рублей. На такую сумму газовики оценили голубое топливо, поставленное предприятию в январе этого года.
В январе Арбитражный суд области отказал в удовлетворении иска администрации Челябинска к ЧМК, требовавшей признать самовольной постройкой четырёхэтажный недостроенный пристрой к многоквартирному дому № 21 на улице Пекинской и снести его.