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С Челябинского металлургического комбината взыскивают 869 млн рублей долга за газ

Арбитражный суд региона принял к производству иск компании «НОВАТЭК-Челябинск» о взыскании с Челябинского металлургического комбината (ЧМК) 869 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Pchela.News

Такая задолженность у предприятия образовалась за газ. Предварительное заседание по делу назначено на 2 июня. «НОВАТЭК-Челябинск» уже подало ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.

Ранее суд принял к производству иск ресурсоснабжающей компании к ЧМК о взыскании 932,2 миллиона рублей. На такую сумму газовики оценили голубое топливо, поставленное предприятию в январе этого года.

В январе Арбитражный суд области отказал в удовлетворении иска администрации Челябинска к ЧМК, требовавшей признать самовольной постройкой четырёхэтажный недостроенный пристрой к многоквартирному дому № 21 на улице Пекинской и снести его.