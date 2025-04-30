Глава Екатеринбурга прокомментировал приостановку закупки трамваев из-за ФАС

Ранее сообщалось, что ФАС России выявила нарушения при проведении аукциона на поставку трамваев. В дальнейшем будет решаться вопрос о возбуждении административного дела из-за нарушения закона о контрактной системе. Как писал ЕАН, жалобу на условия техзадания подал гендиректор «Уралтрансмаша» (входит в госкорпорацию «Ростех») Олег Емельянов. По его мнению, под прописанные мэрией Екатеринбурга в техзадании характеристики подпадает трамвай конкретного производителя. Емельянов считает, что это нарушение антимонопольного законодательства, поскольку так искусственно ограничивается число участников аукциона.